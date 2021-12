Testes gratuitos à Covid-19 esgotam num dos laboratórios do Porto. Autarquia estende programa até Janeiro

Os testes oferecidos pela Câmara do Porto esgotaram num dos laboratórios com centros de testagem na cidade, gerido pela POC Medical Care, e só voltam a estar disponíveis em Janeiro. A autarquia já esclareceu que ainda existem testes em 12 dos 18 centros, dos laboratórios Germano de Sousa e Unilabs, e que estes estarão em funcionamento até ao dia 31 de Dezembro.

O programa do município do Porto, que comprou 100 mil testes por um milhão de euros e os disponibilizou de forma gratuita, estava previsto até ao fim do ano, mas foi alargado: “Atendendo aos 78 mil testes à Covid-19 realizados pelo município do Porto até ao início desta semana, a Câmara Municipal do Porto decidiu alargar o período de testagem, inicialmente previsto até ao dia 31 de Dezembro, durante o mês de Janeiro”.

Até ao fim do ano mantêm-se abertos os centros de testagem da Trindade, Praça D. João I, Praça de Parada Leitão, estação de Metro do Campo 24 de Agosto, Praça de Francisco Sá Carneiro, Parque da Cidade, Praça dos Poveiros, Praça Mouzinho de Albuquerque, Palácio de Cristal e estação de Campanhã.

Em comunicado, a autarquia explica ainda que, “face ao número de novas infecções por Covid-19 divulgado pela Direcção-Geral da Saúde”, o concerto dos GNR, marcado pata esta quinta-feira no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mora, fica adiado “para data a anunciar oportunamente”.

Numa carta enviada a quem tinha agendado testes na POC Medical Care, o laboratório, que fez 33 mil testes, explicou que “a Câmara do Porto vai renovar a oferta de testes rápidos” e o serviço será retomado no primeiro dia do ano, podendo ser agendado já a partir desta quinta-feira.