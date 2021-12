Em 2021 esteve quase sempre presente no nosso quotidiano – na escola, no cinema, nos transportes públicos. Mas também marcou muitas das imagens que nos foram chegando do mundo – das grandes crises, das grandes decisões, das despedidas. É com este adereço que nos protege, mas que também nos lembra a liberdade que ainda não temos, que entramos em 2022.

