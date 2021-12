Universidades recebem primeiros 22 milhões de euros da “bazuca” europeia

As instituições de ensino superior receberam, na semana passada, a primeira fatia, de 22 milhões de euros, a que têm direito no âmbito de dois programas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ao todo, há 33 projectos financiados pela “bazuca” europeia, que vão permitir canalizar 252 milhões de euros para as universidades e politécnicos, tanto do sector público como do privado, destinados à modernização do sector e ao aumento das qualificações da população.