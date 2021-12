Leicester sobrevive a um penálti e vence Liverpool na Premier League

O Liverpool escorregou e somou a segunda derrota da época na Premier League, ao perder no King Power Stadium diante do Leicester City, agora nono classificado, por 1-0.

Os “reds” dominaram o primeiro tempo diante um adversário inferiorizado por uma série de lesões e estiveram perto de inaugurar o marcador aos 16’, quando dispuseram de um penálti. Mohamed Salah, porém, perdeu o duelo com o guarda-redes Kasper Schmeichel.

As ocasiões para os visitantes continuaram a surgir, com Sadio Mané a desperdiçar uma enorme oportunidade no arranque da segunda parte. E o preço a pagar pelo desperdício foi alto: aos 59’, Ademola Lookman, que entrara três minutos antes, colocou o Leicester na frente do marcador.

A tendência do jogo acentuou-se e os anfitriões foram forçados a baixar linhas e a resistir, tendo mesmo levado a cabo com sucesso a missão de travar o candidato ao título, que fica a seis pontos de distância do líder, o Manchester City.