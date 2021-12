As alterações climáticas exigem acção urgente e imediata!

Hoje é universalmente reconhecido que as alterações climáticas provocadas pelo aquecimento global são uma ameaça à sobrevivência da Humanidade, a qual está a ser diariamente confrontada com a sua vulnerabilidade. As alterações climáticas exigem ação urgente e imediata!

É neste cenário de emergência que o conceito ESG (Environmental, Social & Governance) passou a dominar a maioria das agendas das principais organizações a nível mundial. ESG não se esgota nas alterações climáticas, abrangendo a preocupação com a biodiversidade, os direitos humanos, a inclusão e a diversidade, bem como a ética de como fazemos negócios.

Os stakeholders estão cada vez mais a tomar decisões baseadas nas credenciais ESG das organizações. Os consumidores estão a escolher as marcas pelo seu comportamento ético e pelo seu impacto ambiental. As instituições bancárias e os investidores estão a privilegiar financiamentos e investimentos em organizações com práticas sustentáveis. Por outro lado, os governos e os reguladores, estão a implementar regulamentos e standards cada vez mais exigentes, que obrigam as organizações a aumentar a transparência em domínios como a diversidade, a igualdade salarial, as emissões de carbono e a escravatura moderna e, ao mesmo tempo, fazê-lo na divulgação das suas políticas e procedimentos.

Neste desafiante contexto, o custo da inação pode ser potencialmente elevado, tanto financeiramente como a nível reputacional.

O alinhamento do modelo de negócio com os fatores de equilíbrio ambiental, social e de governo (ESG) deixou de ser uma escolha, sendo atualmente um imperativo e um fator crítico para a criação de valor no longo prazo e o crescimento. Definir atempadamente uma adequada estratégia ESG é fundamental para as organizações endereçarem com sucesso as novas exigências e requisitos dos investidores e os exigentes desafios da regulamentação atualmente em mudança, bem como são uma forma de aproveitar a vantagem competitiva existente, melhorar a sua resiliência e impulsionar o seu valor.

A magnitude do desafio, coloca as alterações climáticas como a principal ameaça ao crescimento das organizações inquiridas no Global CEO Outlook 2021, da KPMG, as quais manifestam ainda uma grande preocupação com os avultados investimentos que será necessário realizar para combater as alterações climáticas e efetuar a inevitável descarbonização dos seus negócios, com mais de 30% dos inquiridos a estimar ter de investir mais de 10% das suas receitas em programas de investimento sustentável.

Neste exigente ambiente, todas as organizações estão a realizar elevados níveis de investimento na transformação do seu negócio e processos neste âmbito, preparando igualmente o processo de reporte associado para garantir a transparência e a divulgação dos diversos aspectos da estratégia. A KPMG também já iniciou este caminho numa visão de negócio, mas igualmente de suporte à comunidade, contribuindo para o desenvolvimento e implementação de toda a estratégia associada ao ESG, apoiando os clientes e as comunidades neste processo que será estruturante no nosso futuro em todas as suas vertentes.

