Número de estudantes que já estão a receber bolsa bate recorde

Cerca de 60 mil já têm apoio do Estado, o número mais elevado de sempre no final do primeiro semestre. Total de candidatos ultrapassa os 100 mil, quase tantos como em todo o ano lectivo passado.

Cerca de 60 mil estudantes do ensino superior receberam, na semana passada, o pagamento da bolsa de estudo relativa ao mês de Dezembro. É o número mais elevado de sempre no final do primeiro semestre lectivo. Para este crescimento contribuiu o aumento do número de candidatos, que são já mais de 100 mil, mas também uma maior rapidez na análise dos processos por parte dos serviços de Acção Social.