A enfermeira e o médico que inauguraram em Portugal “a vacinação em massa”

Há um ano, Portugal iniciava a campanha de vacinação contra a covid-19. O PÚBLICO falou com o médico António Sarmento e a enfermeira Ana Ribeiro, o primeiro vacinado e a primeira a vacinar, rodeados de jornalistas e câmaras de televisão, a 27 de Dezembro de 2020. “O emocionante foi ser o início da vacinação em massa.”

27 de Dezembro de 2020. Portugal levava já nove meses de pandemia e o momento simbólico da administração da primeira vacina contra a covid-19 era captado pelas câmaras de televisão e pelas objectivas dos fotógrafos. Com a presença da ministra da Saúde, os olhos recaiam sobre as mãos da enfermeira Ana Ribeiro e o braço do médico António Sarmento. Ela foi a primeira a vacinar, ele o primeiro vacinado.