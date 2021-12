Variante Ómicron já é dominante em Portugal

A variante Ómicron já é a dominante em Portugal, com uma proporção de casos estimada em 61,5%, segundo o relatório semanal de monitorização das “linhas vermelhas” para a covid-19, divulgado hoje pelas autoridades de saúde.

O mais recente relatório da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com a monitorização das linhas vermelhas para a covid-19, aponta ainda a pressão nos serviços de saúde e o impacto na mortalidade que “são elevados, embora com tendência estável, revelando assimetrias regionais”.

O documento indica que a mortalidade específica por covid-19 (21,8 óbitos em 14 dias, por 1.000 000 habitantes) apresenta também “uma tendência estável”.

“Esta taxa de mortalidade revela um impacto elevado da pandemia na mortalidade”, adiantam as autoridades.