Portugal com 151 concelhos acima de risco muito elevado de infecção

Portugal tem 151 concelhos em risco muito elevado e extremo de infecção pelo vírus SARS-CoV-2, indicou esta sexta-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Tal como na semana passada, continua a haver 21 concelhos em risco extremo. Na lista dos concelhos com mais de 960 casos de infecção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias consta Fundão, Golegã, Guarda, Lisboa, Loulé, Machico, Monção, Nisa, Oeiras, Ourém, Funchal, Ponte da Barca, Porto, Porto Santo, São Brás de Alportel, São João da Madeira, Sertã, Soure, Sousel, Tomar e Vila Nova e Paiva.

Há mais 18 concelhos em risco muito elevado. Ao todo, existem 130 concelhos, com uma incidência entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes.

Além dos 151 municípios acima do risco muito elevado, há actualmente 83 concelhos com uma taxa de incidência cumulativa a 14 dias entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes, ou seja, no nível de risco elevado. Com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100.000 habitantes há actualmente 32 concelhos.

Os únicos concelhos portugueses com incidência inferior a 20 casos por 100 mil habitantes são agora Freixo de Espada à Cinta e Corvo, que não contabilizaram quaisquer novos casos nos últimos 14 dias.

Na nota explicativa dos dados por concelhos, divulgados no boletim epidemiológico da DGS, é referido que a incidência cumulativa “corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada”.

Esta sexta-feira, Portugal reportou mais 11 mortes associadas à covid-19 e 12.943 infecções com o coronavírus SARS-CoV-2, o maior número de novos casos desde 29 de Janeiro, indica a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A incidência de infecções com o vírus SARS-CoV-2 voltou a aumentar a nível nacional esta sexta-feira, passando para 630,8 casos por 100 mil habitantes. O índice de transmissibilidade (Rt) subiu para 1,11.