Covid-19. Portugal regista quase 13 mil novos casos e 11 mortes

Portugal registou, esta quinta-feira, mais 11 mortes e 12.943 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença covid-19. Os números fazem parte do mais recente boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que foi divulgado esta sexta-feira, véspera de Natal.

Não era registado um valor tão alto de novos casos desde 29 de Janeiro (nesse dia, foram reportados 13.200 novos casos). No entanto, os óbitos, internamentos e cuidados intensivos apresentam agora números bastante mais baixos. No total, já se registaram 1.266.037 casos e 18.851 mortes desde o início da pandemia em Portugal.

O relatório de situação desta sexta-feira indica que há 864 doentes com covid-19 internados nos hospitais, menos 29 do que no dia anterior. Desses, 149 estão nos cuidados intensivos, mais um do que no dia anterior. A 24 de Dezembro de 2020, havia 2853 pessoas internadas (505 nos cuidados intensivos) e foram registados 70 mortes — havia 4378 novos casos

Ao todo, existem agora 7304 casos activos em Portugal e um total de 91.947 pessoas estão a lidar com o vírus em Portugal. Há mais 6043 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

O maior número de novos casos foi registado na região de Lisboa e Vale do Tejo (duas mortes e 6519 novos). O Norte regista o maior número de óbitos (seis mortes e 3796 casos). A região Centro totaliza mais 2 mortes e 1527 novos casos. Já o Alentejo contabiliza 316 novos casos e mais uma morte. No Algarve, há mais 330 casos, sem mortes a registar.

A Madeira regista 382 novos casos de infecção. Já os Açores somam mais 73 casos.

Das 18.851 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 12.242 (65%) tinham mais de 80 anos (562 homens e 6617 mulheres). Do total de mortes registadas desde Março de 2020, 9895 são homens e 8956 são mulheres.

R(t) e incidência continuam a subir

Portugal continua no quadrante vermelho da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país. Segundo a actualização feita no boletim desta sexta-feira, a incidência, isto é, o número de casos por cem mil habitantes em 14 dias, era de 630,8 a nível nacional e 633,1 no continente. Este valor subiu em relação à última actualização: na quarta-feira, a incidência era de 579,3 a nível nacional e 582,3 no continente.

O índice de transmissibilidade — ou R(t) — é 1,11 a nível nacional e no continente. Este valor corresponde ao número de pessoas que são, em teoria, contagiadas por alguém com a infecção activa e também subiu — a última actualização dava conta de um R(t) de 1,07 a nível nacional e no continente.

Estes indicadores habitualmente são actualizados às segundas, quartas e sextas.