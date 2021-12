Raquel Duarte: proposta do Governo para conter pandemia é “equilibrada para a altura actual”

As medidas apresentadas, nesta terça-feira, pelo primeiro-ministro para conter a pandemia de covid-19 introduzem algumas novidades, como uma antecipação do período de contenção que irá arrancar já a 25 de Dezembro com o teletrabalho obrigatório e o fecho de discotecas, e baseiam-se no “princípio da precaução”, de forma a evitar um cenário semelhante ao de Janeiro do ano passado.