O ano em que Lukashenko aprendeu a desestabilizar a UE

Durante muitos anos, era comum definir a estratégia do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, como oportunista, variando entre aproximações à Rússia e à União Europeia, conforme lhe fosse mais conveniente a cada momento. Se em Moscovo as exigências impostas pelo Kremlin se tornavam demasiado pesadas, então alguns sinais de abertura do regime eram enviados para Bruxelas, ansiosa por isolar Vladimir Putin.