Discotecas fecham no sábado. “Parece-nos sempre que o Governo tem algum preconceito em relação à noite”

Face ao encerramento dos espaço, o Governo diz que vai disponilizar o layoff para o sector, assim como outros apoios no âmbito do programa Apoiar.

Os espaços de diversão nocturna, como discotecas e bares, vão encerrar já a partir da meia-noite do dia 25 de Dezembro, anunciou o primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros desta terça-feira. Assim deverão estar, pelo menos, até 9 de Janeiro, fim anunciado para a semana de contenção de contactos após o período de Natal e Ano Novo em que é previsível um aumento das infecções pelo novo coronavírus.

Ainda antes de serem conhecidas as medidas, o presidente da Associação Bares e Discotecas da Movida do Porto (ABDMP), Miguel Camões, disse que sejam quais forem as novas restrições anunciadas, é essencial que sejam acompanhadas por medidas compensatórias pela redução da actividade do sector da noite.

“Vivemos 18 meses fechados. Tivemos dois meses em que pudemos abrir de forma mais normal e no dia 1 de Dezembro fomos confrontados com novas medidas”, diz o empresário. Medidas essas que custaram aos espaços quebras acima de 50%, face ao que estava a ser registado nos meses de Outubro e Novembro.

É por isso que diz que um dos sectores mais fustigados pela pandemia tem de ser compensado pelas sucessivas restrições na actividade: “Já vamos com 21 dias de novas restrições e não temos um único apoio avançado pelo Governo. Parece-nos sempre que o Governo tem algum preconceito em relação ao nosso sector. É sempre uma grande insensibilidade a forma como nos trata porque isto origina quebras enormes de facturação”, diz.

Com a reabertura dos espaços de diversão nocturna, foi feito um reforço de recursos humanos que, neste momento, já não necessários porque a casas estão a funcionar com metade da clientela. Por isso, o layoff é essencial. “É incompreensível como é que o Governo, a partir do momento em que nos limita a entrada de clientes nas casas e vê a quebra que temos como é que automaticamente não nos põe a hipótese de layoff”.

Pelo que disse o primeiro-ministro António Costa, esses apoios passarão agora a estar disponíveis, assim como outros apoios para suportar os custos fixos destes estabelecimentos no no âmbito do programa Apoiar.

Com as restrições nesta época de festas, em particular na noite de passagem de ano, será mais uma provação para o sector. “Já temos encomendas feitas a contar com a passagem de ano. Neste momento, mais uma vez, vamos ficar com stock”, diz.