Queres saber como usar o digital para criar um negócio? Esta conversa pode ajudar-te

O P3 convidou Catarina Temporão, empreendedora e comunicadora, para dar dicas úteis sobre como criar um negócio digital e investir no posicionamento online. Esta quarta-feira, pelas 12h, participa na conversa em directo, no Instagram.

“Como usar o digital para criar ou potenciar um negócio?” é o mote para mais uma conversa no Instagram do P3, que vai acontecer esta quarta-feira, 22 de Dezembro, pelas 12h. A empreendedora e comunicadora, Catarina Temporão, traz a experiência em activação de micro-negócios e criação de pequenas grandes marcas para dar dicas úteis sobre como criar um negócio e investir no posicionamento online.

Quais os primeiros passos para começar um negócio no digital? Como potenciar a ideia no mercado? O que fazer para vender mais através das redes sociais? De que forma o desenvolvimento pessoal influencia o sucesso de um negócio? Estas são algumas das perguntas às quais tentaremos dar respostas.

Se queres saber o que fazer para avançar com uma ideia que estava guardava na gaveta e, posteriormente, ser bem-sucedido no teu negócio, junta-te à conversa transmitida em directo. Estás à vontade para partilhar connosco as tuas dúvidas.