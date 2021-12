FC Porto supera Sporting e vence a Taça Intercontinental de hóquei em patins

Houve triunfo “leonino” neste domingo, mas o resultado da primeira mão, no Porto, deu a vitória aos “dragões” nesta final a dois jogos. Esta é a primeira vez que o FC Porto conquista a prova, tornando-se a terceira formação portuguesa com este título: o Óquei de Barcelos tem um troféu e o Benfica tem dois.

O FC Porto é o novo campeão da Taça Intercontinental de hóquei em patins. A equipa portista até perdeu neste domingo frente ao Sporting, por 6-5, no pavilhão João Rocha, mas o 6-3 a favor dos portistas no jogo da primeira mão da final, no Dragão Arena, acabou por ser decisivo nas contas finais.

Oficiosamente, este título pode definir os portistas como a melhor equipa do mundo, já que a Taça Intercontinental opõe os campeões dos continentes mais fortes nesta modalidade. Em 2021, porém, a prova teve menos brilho com a ausência de Murialdo e Centro Valenciano, representantes da América do Sul, tendo sido disputada directamente a final entre FC Porto e Sporting, finalistas da última Liga Europeia.

No pavilhão João Rocha foi o FC Porto quem saiu na frente, logo aos 2’, com golo do gaulês Di Benedetto, com resposta pronta do Sporting por Alessandro Verona. O italiano criou depois o 2-1 de Toni Pérez.

O 3-1 foi de João Souto, aos 11’, um minuto antes da expulsão de Di Benedetto, por atingir com o stick na cara de Nolito. Houve depois o 3-2, por Reinaldo García, o 4-2, por Pérez.

Na segunda parte, o Sporting garantiu que revertia por completo o 6-3 da primeira mão. O FC Porto marcou por Rafa, mas os “leões” chegaram ao golo por Pérez (hat-trick) e Souto (bis). Nesta fase, o Sporting já jogava com 11 faltas no “cadastro”, enquanto os “dragões” seguiam com apenas duas.

A dez minutos do final, o FC Porto chegou ao 6-4, num remate de Xavier Barroso, e depois ao 6-5, numa grande jogada individual de Gonçalo Alves.

Pouco havia a fazer para o Sporting, que foi disparando vários remates de longa distância, mas sem sucesso.