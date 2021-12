Agendamento para vacinação de crianças esteve aberto três dias e meio e só um quarto se inscreveu

O portal do auto-agendamento para a vacinação contra a covid-19 das crianças entre os nove e os 11 anos esteve aberto durante três dias e meio e foram feitos cerca de 77 mil pedidos de inscrição online até às 10 horas desta sexta-feira, pouco mais de um quarto (26%) do universo total dos menores neste grupo etário, de acordo com os dados divulgados pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Este fim-de-semana será dedicado em exclusivo à vacinação das crianças dos nove aos 11 anos.