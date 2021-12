Cravinho diz que indústria de Defesa competitiva é essencial para país ser “actor na geopolítica global”

Na apresentação de um estudo sobre economia de Defesa, o ministro Gomes Cravinho defendeu que o sector representa um “papel central tanto em termos militares como civis, fazendo parte do esforço necessário e incontornável para enfrentar desafios globais”.

O ministro da Defesa Nacional defendeu esta sexta-feira a importância de uma “política de Defesa robusta e sustentada numa indústria de Defesa competitiva e inovadora” para que Portugal seja “actor e não mero espectador da geopolítica regional e global”.

“Se queremos um Portugal como actor e não mero espectador da geopolítica regional e global, temos de ter uma política de Defesa nacional robusta e sustentada numa indústria de Defesa competitiva e inovadora”, considerou João Gomes Cravinho, na apresentação de um estudo sobre economia de Defesa elaborado pela idD Portugal Defence, que decorreu esta sexta-feira no Instituto de Defesa Nacional, em Lisboa.

O estudo intitulado “Economia de Defesa em Portugal – a caminhar em direcção ao futuro” foi realizado em parceria com o Gabinete de Estratégia e Estudos (GEE) do Ministério de Economia e o Instituto da Defesa Nacional (IDN).

Para Gomes Cravinho, algumas conclusões deste estudo “sustentam o argumento político fundamental de que as indústrias de Defesa, devido à evolução tecnológica acelerada e ao duplo uso civil-militar que proporcionam, desempenham um papel central tanto em termos militares como civis, fazendo parte do esforço necessário e incontornável para enfrentar desafios globais”.

Entre os dados deste trabalho, o governante destacou “a elevada diversidade da estrutura produtiva da economia de Defesa, que cobre 40 sectores de actividade” constituindo-se como “um indício de resiliência e de capacidade de inovação do sector”.

“Isto é confirmado também a nível internacional pelos dados que nos mostram que, não obstante a pandemia e a subsequente contracção de 3,5% na produção económica global em 2020, a despesa global em defesa no ano passado foi superior em 2,6% à despesa de 2019”, aditou.

O estudo revela também, continuou, “que a importância da internacionalização para a economia da Defesa é muito superior à maioria dos restantes sectores nacionais, uma vez que a economia de Defesa é proporcionalmente muito mais exportadora”, sendo que “em 2019 as exportações nas empresas da Defesa representavam o dobro daquilo que representavam em 2010”.

Por último, segundo o ministro da Defesa, este estudo revela que o sector “tem todas as condições para manter uma elevada competitividade”.

“Se não continuarmos de forma sustentável este reforço do investimento em Defesa poderemos, em última análise, erodir a base científica, industrial e tecnológica da União Europeia, que é a que nos dá as competências necessárias para assegurar a resiliência da Europa contra todo o tipo de crises à escala global”, apontou Gomes Cravinho.

Para o governante, “este raciocínio é muito bem compreendido nos Estados Unidos, a nível da opinião pública, mas ainda é insuficientemente compreendido em Portugal, e na maior parte da Europa”, pelo que espera que o estudo contribua para uma “percepção mais exacta desta realidade”.

O presidente da idD Defence Portugal, Marco Capitão Ferreira, defendeu que “a economia de Defesa para além da função de suporte às Forças Armadas, é um conjunto de entidades, empresas, centros de investigação que tem um potencial enorme de crescimento da economia portuguesa na direcção em que ela deve crescer: com emprego mais qualificado, com mais investimento em investigação e desenvolvimento, com uma maior internacionalização nas redes europeias e internacionais de valor acrescentado e exportar”.

O sector da economia de Defesa representou 2% das exportações portuguesas em 2019, num universo de cerca de 350 empresas que, na sua maioria, são de pequena e média dimensão, indica o estudo.

Este trabalho aponta para um “aprofundamento da internacionalização da economia de Defesa nacional, que já é bastante expressiva, uma vez que representa 2% das exportações portuguesas e os mercados externos representam 40% das vendas totais das empresas”.

“As empresas da economia de Defesa exportam anualmente cerca de 1,9 mil milhões de euros (em 2019), representando 2% do total das exportações nacionais (face a 1,4% do valor acrescentado bruto)”, lê-se.