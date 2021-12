Governo dos Açores diz que tem procurado “rapidez” para instalar porto espacial

Esta semana, Manuel Heitor acusou os executivos açorianos de “incompetência” no processo do porto espacial de Santa Maria.

O presidente do Governo dos Açores disse esta quinta-feira que o executivo tem procurado agir com “rapidez” e “sentido muito estratégico” no processo de instalação do porto espacial de Santa Maria, lembrando o contencioso judicial que impediu avanços.