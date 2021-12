Agência de Medicamentos dá luz verde a antiviral da Pfizer e a dois outros tratamentos para a covid-19

Três medicamentos vêm juntar-se ao arsenal com que os europeus podem combater o coronavírus, num período em que as infecções estão em ritmo ascendente.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) recomendou o uso do antiviral Paxlovid, da Pfizer, para o tratamento da covid-19, embora este medicamento não esteja ainda autorizado no espaço europeu. Mas a EMA deu luz verde à sua utilização para que as autoridades de saúde nacionais possam usá-lo em casos de emergência, dado a tendência crescente de casos de covid-19. Ao mesmo tempo, aprovou o uso de dois outros medicamentos, mais dois anticorpos monoclonais – as moléculas sotrovimab e anakinkra –, para o tratamento de adolescentes e adultos com covid-19.