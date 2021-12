Novo centro de saúde de Carcavelos vai ser construído na antiga Legrand

A construção do novo pólo de saúde de Carcavelos, no concelho de Cascais, deverá estar concluída em Fevereiro de 2023, anunciou o município esta quarta-feira, dia em que foi lançada a “primeira pedra” da obra.

O Pólo de Saúde de Carcavelos, nos terrenos da antiga fábrica da eléctrica Legrand, vai beneficiar 25 mil pessoas, refere a Câmara Municipal de Cascais em comunicado, e terá quatro valências em termos de cuidados primários de saúde.

Assim, terá uma Unidade de Saúde Familiar (USF), um Serviço Permanente (SP, vulgarmente conhecido como urgência), uma Equipa de Tratamento de Comportamentos Aditivos e Dependências e um Serviço de Psiquiatria.

O custo da obra está estimado em sete milhões de euros e o projecto inclui também um parque de estacionamento com perto de 270 lugares e um espaço público adjacente ao pólo de saúde, “uma grande praça/jardim”, com área infantil, cafetaria, espaço verde e outras “zonas cobertas multifuncionais”, revelou a autarquia.

“Mais do que prestar cuidados de saúde à população, o novo pólo Carcavelos pretende constituir um elemento estruturante do tecido urbano” e “revitalizar os terrenos da antiga fábrica da Legrand”, segundo a Câmara de Cascais, no distrito de Lisboa.

O edifício terá “produção autónoma de electricidade através de painéis fotovoltaicos nas coberturas, assim como o aquecimento de água através de painéis solares térmicos”, disse a autarquia.

Nos terrenos da antiga Legrand está ainda em construção o Alagoa Office & Retail Center, “um complexo de edifícios destinados a escritórios, comércio, restauração e hotelaria”, conforme descreve a empresa no seu site. No início dos trabalhos, em 2019, alguns moradores protestaram o abate de árvores e as alterações de trânsito feitas naquele local.