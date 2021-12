Vacina da gripe gratuita alargada às pessoas entre os 60 e os 64 anos

A vacinação gratuita contra a gripe vai ser alargada, a partir desta quinta-feira, às pessoas entre os 60 e os 64 anos. Até agora estava previsto que a imunização gratuita fosse para pessoas com 65 e mais anos. Até ao momento já foram administradas 2,23 milhões de doses, perto da totalidade das vacinas adquiridas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A norma relativa à vacinação contra a gripe foi actualizada esta quarta-feira pela DGS. “Em 2021, em contexto de pandemia covid-19, mantêm-se as medidas excepcionais e específicas no âmbito da vacinação gratuita contra a gripe, nomeadamente o início mais precoce, a vacinação faseada e a inclusão na gratuitidade dos profissionais que trabalham em contextos com maior risco de ocorrência de surtos e/ou de maior susceptibilidade e vulnerabilidade e, a partir de 15 de Dezembro, a inclusão, na vacinação gratuita, da população dos 60 aos 64 anos de idade”, lê-se no documento.

O mesmo recorda que a vacinação gratuita contra a gripe foi repartida em duas fases, com a primeira a começar a 27 de Setembro e destinada aos “residentes, utentes e profissionais de estabelecimentos de respostas sociais, doentes e profissionais da rede de cuidados continuados integrados, profissionais do SNS e grávidas”.

A segunda fase é a que decorre e integra as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos. “A partir de 15 de Dezembro, a gratuitidade abrange os cidadãos com 60-64 anos de idade”, resume a DGS na norma. Este é um grupo a quem a vacina contra a gripe já é recomendada, mas não era gratuita. Quem desejasse ser imunizado tinha de comprar a vacina na farmácia.

De acordo com o último relatório diário da vacinação, até esta segunda-feira tinham sido administradas 2,23 milhões de doses da vacina contra a gripe. Um número muito próximo total de doses adquiridas pelo SNS. Antes do início da época vacinal, a DGS anunciou que Portugal tinha comprado 2,24 milhões de doses, o que representava “um aumento global de 7% (mais cerca de 146.000 doses) face à época gripal 2020/2021”.

O PÚBLICO questionou a DGS sobre o número de doses disponíveis para imunizar as pessoas que passam agora a beneficiar da vacinação gratuita, quantas estimam que possam beneficiar desta medida e se foram compradas mais vacinas, aguardando uma resposta.