Estudantes pedem a Marcelo que intervenha no braço-de-ferro sobre dinheiro para residências

Ainda não há entendimento no Governo sobre a forma como serão canalizados os 375 milhões de euros para alojamento estudantil previstos no Plano de Recuperação e Resiliência. Federação Académica de Lisboa pede ao Presidente da República que evite “erro” que seria transformar a verba em empréstimo.

Os estudantes do ensino superior de Lisboa pediram ao Presidente da República que intervenha no braço-de-ferro que opõe os ministérios das Finanças e do Ensino Superior sobre a forma como serão canalizados os 375 milhões de euros previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para alojamento estudantil. Numa carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa esta terça-feira, a Federação Académica de Lisboa (FAL) pede que se tente evitar o “erro” que seria transformar os fundos europeus num empréstimo às universidades e politécnicos.