António Costa indicou seis nomes de candidatos a deputados na lista do Porto

A lista de deputados pelo círculo eleitoral do Porto às eleições legislativas de Janeiro conta com seis escolhas do secretário-geral do PS. Para além do cabeça de lista, Alexandre Quintanilha, o líder socialista indicou as deputadas Maria Rosário Gamboa e Isabel Oneto. A estes três nomes junta-se o de Ana Paula Bernardes, secretária-geral-adjunta da UGT. No quadro de uma renovação geracional da lista, o secretário-geral indicou o nome do escritor Rui Lage e o de Pedro Braga de Carvalho, que foi assessor do ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, e também do ministro Augusto Santos Silva. A comissão política do PS vota esta segunda-feira à noite as listas finais de candidatos.