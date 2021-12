Jovem faz-se explodir em mosteiro na Rússia

O autor da explosão terá morrido, de acordo com informações ainda não confirmadas oficialmente. Não há vítimas mortais.

Um adolescente russo de 18 anos fez-se explodir esta segunda-feira de manhã num convento nos arredores de Moscovo, ferindo várias pessoas, de acordo com as agências noticiosas locais.

Por volta das 8h24 (menos três horas em Portugal continental), um jovem usou um engenho explosivo de fabrico artesanal para se fazer explodir no Mosteiro Feminino de Vladychny, na cidade de Serpukhov, a menos de cem quilómetros a sul de Moscovo, segundo informações do Ministério do Interior, citadas pelo Moscow Times.

Um jovem de 15 anos ficou ferido, de acordo com as informações oficiais, mas a agência Tass refere pelo menos 12 feridos por causa da explosão.

A mesma agência, citando uma fonte anónima das forças de segurança, está a avançar a morte do autor da explosão, mas esse dado não foi confirmado oficialmente. O Governo russo identifica o suspeito como um antigo aluno da escola ortodoxa que pertence ao mosteiro.

“Acredita-se que o suspeito poderá ter sido motivado pelo seu ódio aos professores da escola e às freiras”, disse uma fonte anónima da polícia à agência Interfax.

A explosão poderia ter feito mais vítimas caso o suspeito tivesse conseguido aceder ao local onde decorriam as orações matinais, como era o seu plano inicial, diz a agência Tass.