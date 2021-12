“As minhas flores têm quilómetros de prazer”

Maria do Céu Militão pega num círculo de papel branco finíssimo com uma série de cortes. Delicadamente, vai torcendo as fracções de papel, transformando cada uma numa pétala de flor. “É logo de pequenino que se começa a fazer ‘torcidos’, uma das flores mais antigas das nossas Festas do Povo”, conta a mulher de 55 anos. Ela aprendeu-as a fazer ainda na barriga na mãe, brinca. “Isto é um dos trabalhos mais morosos das festas. Há ruas inteiras com isto. A gente tem de fazer quilómetros de corda com isto. São milhares, milhares e milhares.”