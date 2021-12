TAP tem novo destino: Punta Cana

Tinha sido anunciada pela TAP como mais uma rota para “aproveitar as oportunidades de mercado” de modo a “planear e optimizar a sua rede de destinos” e o novo destino foi alcançado este sábado: Punta Cana, ícone turístico da República Dominicana.

Depois de estrear na Primavera ligações a Cancún, México, a companhia continua a apostar em destinos turísticos de alta cilindrada, com o selo Caraíbas como atracção.

Os voos directos Lisboa - Punta Cana realizar-se-ão três vezes por semana e em comunicado a empresa promove bilhetes de ida-e-volta “a partir de 4o3 euros, com todas as taxas incluídas”.

As ligações são às quartas, sexta e sábados, em Airbus A330-900 neo da TAP, “que oferecem a nova cabina Airspace by Airbus” e com wi-fi a bordo. A companhia destaca que há mais espaço nas várias categorias, incluindo a possibilidade de em executiva (34 lugares) ter “cadeiras totalmente reclináveis, com mais de 1,80 m de comprimento na posição deitada”.

Até 28 de Fevereiro, destaca ainda a TAP, está em vigor a possibilidade de, depois da aquisição de voos, alterar “data, destino ou deixar o bilhete em aberto” sem “taxas de alteração” e sem “limite de alterações” - embora, como sempre, possam “aplicar-se diferenças tarifárias”.