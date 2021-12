Prestações positivas em jornada com troca de árbitro

A covid-19 tem provocado agitação no futebol português e levou também a alterações nas nomeações das equipas de arbitragem, no caso em concreto do jogo entre FC Porto e Sp. Braga. Rui Costa, inicialmente nomeado para apitar o jogo, foi substituído pelo VAR António Nobre, passando para as funções de videoarbitragem, na Cidade do Futebol, Bruno Esteves.