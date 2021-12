Iniciativa Liberal: ser ruptura e poder, será contraditório?

A Iniciativa Liberal pretende ser mais do que mais um partido político, quer ser “um movimento cultural, de contra-cultura até”, em defesa da liberdade. Essa atitude de ruptura, mesmo revolucionária, foi assumida pelo presidente agora reeleito, João Cotrim Figueiredo, ao apresentar, no sábado ao fim da tarde, a sua moção de estratégia global à VI Convenção do partido, que se realizou este fim-de-semana, no Centro de Congressos de Lisboa.