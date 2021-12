Verstappen em vantagem para o duelo no deserto

Está tudo a postos para o que se antecipa ser uma das mais emocionantes e imprevisíveis corridas da história da Fórmula 1. Lewis Hamilton e Max Verstappen decidem o título este domingo no Grande Prémio (GP) de Abu Dhabi, último da temporada, ao qual chegam empatados no primeiro lugar da classificação. Após uma temporada dramática, com muitos casos, toques, penalizações e picardias entre os dois pilotos, Verstappen ganhou alguma vantagem para a corrida decisiva ao conquistar, este sábado, a pole position no circuito de Yas Marina. Hamilton sairá ao seu lado ligeiramente atrás.

Depois de meses (ou mesmo anos) de animosidade, os dois líderes do campeonato optaram pela cordialidade na véspera do grande dia. “É claro que é uma sensação incrível [alcançar a pole position]. Estou extremamente feliz com isso, é o que queríamos, mas nunca é fácil, especialmente com a forma deles [Mercedes e Hamilton] nas últimas corridas”, afirmou um animado Verstappen após a qualificação. “Max fez uma óptima volta e não pudemos responder a isso. Ele merece totalmente a pole”, respondeu o britânico.

Apesar de chegarem a Abu Dhabi igualados nos pontos (369,5), no caso de ambos não concluírem a prova ou não pontuarem, a vantagem está do lado de Verstappen, que tem mais um triunfo (nove) em relação a Hamilton (oito) esta época. Algo que, face ao que já sucedeu nas corridas anteriores, com choques e excessiva agressividade entre os dois candidatos ao título, colocará os responsáveis da prova com particular atenção a qualquer incidência à margem dos regulamentos.

No caso do piloto dos Países Baixos se superiorizar ao adversário no deserto do emirado do Médio Oriente, conquistará o seu primeiro título, algo que espera há bastante tempo, apesar dos seus 24 anos (estreou-se na Fórmula 1 com apenas 17 anos). Já Hamilton corre para a história.

O britânico, com 36 anos, acumula sete campeonatos mundiais, tantos como o mítico Michael Schumacher, e pode tornar-se este domingo no maior campeão de sempre na modalidade rainha do automobilismo de velocidade, superando o alemão. “Nunca ninguém foi capaz de lutar por um oitavo [título], com excepção de Michael. É um território inexplorado”, admitiu no início de Dezembro: “Fiz todos os sacrifícios que pude este ano, não acho que tenha deixado nada por fazer.”