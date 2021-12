FC Porto é Wendell e mais dez, no Sp. Braga não há Galeno no “onze”

Após duelos europeus a meia da semana que não tiveram os desfechos pretendidos, “dragões” e “arsenalistas” defrontam-se esta noite no Estádio do Dragão

Na ressaca de confrontos europeus a meio da semana em que não conseguiram atingir os seus objectivos, FC Porto e Sp. Braga defrontam-se esta noite (20h30, SPTV1), no Estádio do Dragão, num encontro que tem sido pautado nos últimos anos pelo equilíbrio e pela intensidade. Se do lado dos minhotos Carlos Carvalhal confirmou que Wenderson Galeno não vai defrontar a antiga equipa por lesão, do lado dos portuenses Sérgio Conceição avançou que “há um jogador que” tem “a certeza que joga”: “É o Wendell. Podem escrever que vai ser titular.”

A derrota na passada terça-feira frente ao Atlético de Madrid resultou na segunda meta que o FC Porto tinha definido no início da época que não conseguirá atingir - a primeira foi a conquista da Taça da Liga -, mas ontem, na antevisão de um frente-a-frente com um rival que não tem deixado boas recordações para os “dragões” – apenas um triunfo nos últimos oito jogos com o Sp. Braga -, Sérgio Conceição disse ter confiança que o deslize europeu “não vai interferir em nada no campeonato”, uma vez que “são competições diferentes”.

“Claro que é melhor estar na Liga dos Campeões, mas vamos apanhar uma Liga Europa que tem equipas muito fortes e competentes. Não é por aí, a nível emocional, que se vai decidir nada”, disse o técnico portista.

Mesmo retirando peso à derrota com o Atlético de Madrid, o treinador do FC Porto recordou o jogo da Liga dos Campeões para voltar a analisar a expulsão de Wendell. Conceição reconheceu que o lateral brasileiro, que foi expulso nove minutos depois de entrar em campo, “teve uma atitude que não foi boa” para o que a equipa queria, “que era tentar fazer o golo do empate e tentar ganhar”, sendo que esse “foi um dos factores que ajudou a que” o FC Porto não tivesse “sucesso no final do jogo”. Porém, embora refira o erro do seu jogador, o técnico referiu que “a culpa é de todos” e deixou uma certeza: “Há um jogador que tenho a certeza que joga amanhã. É o Wendell. Podem escrever que vai ser titular.”

Igualmente sob o escrutínio de Conceição esteve o rendimento de Taremi. O avançado iraniano está há oito jogos sem marcar, mas isso “são momentos, são ciclos, são períodos que os jogadores passam”, refere o treinador, que lembrou que Taremi, Evanilson e Toni Martínez estão “a ser trabalhados”: “É gente que precisa desta experiência de jogos de alto nível e de ter essa pressão de marcar em todas as ocasiões que lhes aparecem pela frente. Com certeza que no futuro serão melhores.”

Quem atravessava um excelente momento era Galeno – seis golos nos últimos seis jogos -, mas Carlos Carvalhal avançou ontem que o antigo extremo do FC Porto não vai estar no Dragão: “Sentiu uma picada que pode ser uma cãibra muscular. Não conto com ele para amanhã.”

Apesar da baixa de peso e de dizer que os “índices físicos estão péssimos”, o técnico dos minhotos mostrou confiança, embora anteveja muitas dificuldades no Dragão: “Será um jogo de extrema dificuldade, num contexto difícil, mas temos de assumir e jogar para ganhar.”