Marítimo goleia Santa Clara e afasta-se da zona de descida

O Marítimo recebeu e venceu neste sábado o Santa Clara por 4-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol em que entrou praticamente a perder, quando sofreu o golo logo aos 25 segundos.

A equipa açoriana surpreendeu o Marítimo no primeiro lance do encontro, quando Cryzan surgiu desmarcado na área contrária e rematou para a baliza, tendo ainda beneficiado de dois desvios, com o golo a ser creditado a Léo Andrade, na própria baliza.

O Marítimo respondeu e deu a volta ainda na primeira metade, com golos de Joel Tagueu, aos 18 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e de Henrique, aos 38’, para Matheus Costa, aos 60’, e Rafik Guitane, aos 69’, este também de penálti, confirmarem o triunfo “verde rubro”.

Com esta vitória, o Marítimo, que soma três jogos consecutivos sem perder desde que Vasco Seabra assumiu o comando técnico, subiu ao nono lugar, agora com 14 pontos, enquanto o Santa Clara mantém-se na zona baixa da tabela, sendo 16.º, com 10 pontos.