Alterações climáticas já estão a afectar a reprodução do tecelão-sociável

Apesar de todos os efeitos positivos que “ajudantes” podem ter no sucesso reprodutivo do tecelão-sociável, viu-se que nem eles conseguiam aliviar os efeitos negativos do aumento das temperaturas ou da seca.

Rita Covas e a sua equipa têm vindo a acompanhar de perto a reprodução do tecelão-sociável no deserto do Calaári, em África. Mas o último estudo que publicaram na revista científica Ecology Letters sobre esta ave não traz boas notícias: aí, revelam que o seu sucesso reprodutivo está a diminuir devido ao aumento da temperatura ou à seca, ambos ligados às alterações climáticas de origem humana. Esta não é apenas uma simples divulgação de dados sobre a monitorização de uma ave – é também um alerta. Como se espera que a temperatura ainda venha a subir mais no Calaári, o futuro é preocupante para esta e outras espécies a viver neste território africano.