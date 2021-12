Voos comerciais com Moçambique vão ser retomados

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou nesta sexta-feira que vão ser retomados os voos regulares com Moçambique, que estavam cancelados desde o dia 1 de Dezembro devido à nova variante da covid-19, a Ómicron.

“Os voos comerciais serão retomados com Moçambique. Estamos a preparar a alteração do despacho que o vai permitir, sendo certo que manteremos estes três cuidados para os quais pedimos a compreensão de todos: exigência de teste negativo à covid para embarcar; a realização de um novo teste já em Portugal no desembarque e também a realização de quarentena”, afirmou Augusto Santos Silva à RTP.

Já na quinta-feira o primeiro-ministro se tinha mostrado contra a restrição de voos, dizendo mesmo que a proibição de voos para Moçambique “é inaceitável porque a situação não o justifica”, como ficou provado nos voos humanitários, defendeu.

“Não somos favoráveis nem julgamos que seja uma medida eficaz a restrição de voos. A União Europeia deve ir ajustando as medidas adoptadas à evolução do conhecimento” da situação, afirmou António Costa.

“O teste é a forma mais eficaz de detectar casos de pessoas infectadas mas assintomáticas”, acrescentou.

O Governo português determinou a suspensão dos voos de e para Moçambique a partir das 0h de segunda-feira, 29 de Novembro. Estas restrições são motivadas pela detecção da nova variante Ómicron, mais contagiosa do que as restantes estirpes do vírus já identificadas.