Serviço Nacional de Saúde vai ter este ano um reforço de capital de 1,1 milhões de euros

As injecções extraordinárias de capital para saldar pagamentos em atraso são uma prática habitual no SNS.

Depois de, em Agosto, ter avançado com uma dotação de capital no valor de 350 milhões de euros para os hospitais públicos, o Governo vai reforçar agora o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com mais 745 milhões de euros. No total, este ano o SNS terá um reforço de capital de quase 1,1 milhões de euros para poder reduzir a dívida acumulada e para aumentar “a capacidade de resposta e de produção” dos hospitais e dos centros de saúde, explica o Ministério da Saúde numa nota esta quinta-feira divulgada.