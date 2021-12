Autarcas comunistas da península de Setúbal contra corte de fundos europeus

Setúbal, Seixal, Palmela e Sesimbra exigem ao Governo que não assine acordo que tira 436 milhões à Área Metropolitana de Lisboa no Portugal 2030.

Os autarcas dos concelhos de Setúbal, Seixal, Palmela e Sesimbra, todos de maioria comunista, contestam o acordo que o governo português se prepara para assinar com a Comissão Europeia de distribuição das verbas do Portugal 2030 pelas regiões e que reduz o montante destinado à Área Metropolitana de Lisboa (AML) em mais de metade, comparativamente com o Portugal 2020.