Na nova torre da Sagrada Família, acendeu-se uma estrela gigante de Barcelona

No Dia da Imaculada Conceição, que o mundo católico celebrou, esta quarta-feira, a estrela que coroa a Torre da Virgem Maria na eternamente inacabada obra-prima de Gaudí que é a Sagrada Família, ícone de Barcelona, iluminou-se pela primeira vez. E esta Estrela de Belém é um colosso de vidro e aço: 7,5 metros de diâmetro, 5,5 toneladas e um orçamento de 1,5 milhões de euros, resume o jornal La Vanguardia.

A torre, que ascende a 138 metros, torna-se a maior do complexo e a primeira a ser terminada depois de 1976, num monumento que começou a ser construído em 1882 e que se antecipava que tivesse a sua construção acabada em 2026 – a fundação que gere o monumento já veio dizer que a pandemia atrasou as contas e as datas: agora a meta é 2032.

A iluminação da estrela teve até a participação de pessoas de todo o mundo: a fundação abriu online essa possibilidade, tendo quase meio milhão de pessoas de 122 países participado simbolicamente no acender das luzes. Já a cerimónia religiosa contou com uma mensagem especial do Papa, em vídeo. Francisco, refere a agência Ecclesia, fez um convite à comunidade católica para seguir o exemplo de Maria, com “gestos diários de amor e serviço”. “Rezo para que cada um de vós torne Barcelona mais habitável e acolhedora para todos”, disse o Sumo Pontífice.

Ao longo da temporada natalícia, a estrela irá iluminar-se diariamente entre as 18 e as 22 horas.

A Torre da Virgem Maria, agora inaugurada, torna-se a mais alta do ex-líbris catalão e as celebrações prolongam-se até Janeiro. Agora, só "já" falta 25 por cento do projecto para completar o monumento...