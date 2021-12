Peritos dão luz verde ao polémico projecto para a renovação do interior da catedral de Notre-Dame, mas com reservas

Um percurso com luz e som, frases bíblicas projectadas nas paredes em francês ou árabe e arte contemporânea com a assinatura de Anselm Kiefer e Louise Bourgeois. As críticas são muitas, mas o projecto da diocese de Paris vai mesmo avançar.

Há semanas que os jornais vão dando conta do debate instalado entre historiadores de arte, arquitectos, especialistas em requalificação do património e representantes eclesiásticos em torno do projecto de remodelação do interior da catedral de Notre-Dame, em Paris, parcialmente destruída por um incêndio em Abril de 2019.