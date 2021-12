Olivia Colman fez uma série de “true crime”. Landscapers é uma versão diferente da verdade

A televisão da última década tem a obsessão de se comparar com o cinema, dizendo de si mesma que “é como um filme de dez horas” e quejandos, uma garantia obsoleta numa altura em que as fronteiras se esbatem e as estrelas brilham em firmamentos de tamanho doméstico ou de salão — Landscapers, a mini-série que se estreia esta quarta-feira na HBO Portugal, é um estômago que já digeriu este tema e lhe deu a volta com o género do “true crime”. O cinema deu a Olivia Colman o seu Óscar no papel da instável Rainha Ana em A Favorita, mas ela também é rainha da televisão em The Crown. Em Landscapers ela é uma vítima, uma homicida e uma inglesa louca, louca por cinema.