Direcção do PSD deixa cair coligação com CDS

A direcção do PSD decidiu não avançar com uma coligação pré-eleitoral com o CDS (e com o PPM). Assim, o PSD irá concorrer sozinho às legislativas de 30 de Janeiro de 2022.

Essa mesma ideia já tinha sido deixada esta manhã, na TSF, pelo secretário-geral do PSD, José Silvano, ao dizer que “pessoalmente” era contra uma coligação antes das legislativas e que esse cenário só se devia colocar após 30 de Janeiro.

Na reunião da comissão política nacional, que está a decorrer à porta fechada, em Évora, uma maioria mostrou-se contra um entendimento pré-eleitoral para as legislativas, mas não houve nenhuma votação. De qualquer forma, esta decisão inviabiliza que a questão seja apreciada no conselho nacional, que decorre esta noite.

O próprio Rui Rio já tinha colocado a questão, informalmente, há três semanas, à sua comissão política, e na altura colheu poucos apoios.

O líder do PSD considerava que a coligação com o CDS permitia salvar o partido da irrelevância parlamentar ao mesmo tempo que podia estancar o crescimento do Chega, o que poderia vir a ser benéfico para a democracia e para o partido. Mas há quem veja riscos para o PSD por causa das leituras políticas que essa aliança podia suscitar, nomeadamente uma contradição entre o discurso de centrar o partido e o de uma colagem a um partido de direita. A questão era também como é que isto se compaginava com a intenção de Rui Rio de viabilizar um eventual um Governo do PS nos dois primeiros orçamentos.

Para o CDS de Francisco Rodrigues dos Santos, por seu turno, a coligação permitia porventura manter o número actual de deputados –cinco eleitos – e esconder as suas fragilidades. A comissão política distrital do CDS-Porto convocou para esta noite uma reunião da estrutura para preparar as listas de deputados às legislativas.