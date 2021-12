Câmara de Lamego vai atribuir bolsas de estudo a 12 universitários do concelho

A Câmara Municipal de Lamego vai atribuir 12 bolsas de estudo, para “apoiar e incentivar o acesso dos estudantes do concelho ao ensino superior”. Em comunicado, a autarquia explica que “cada bolsa contempla a atribuição de uma mensalidade de 100 euros ao longo de dez meses, num total anual de 1000 euros”. O prazo para as candidaturas termina a 17 de Dezembro.

“Estas bolsas de estudo pretendem apoiar os alunos lamecenses economicamente mais carenciados e que de outra forma teriam uma maior dificuldade no acesso aos estudos. Por outro lado, é importante sublinhar que estes apoios são, não só uma forma de estimular a frequência de cursos superiores, melhorando o tecido económico do concelho, mas também possibilitam a formação de quadros superiores, contribuindo para um equilibrado desenvolvimento social, económico e cultural”, refere o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, citado naquele comunicado.

As bolsas destinam-se a estudantes que residem no concelho de Lamego há mais de três anos e que frequentam o ensino superior ou ingressaram em universidades, institutos politécnicos, institutos e escolas superiores no presente ano lectivo.

Segundo o regulamento, este apoio é concedido mediante “o menor rendimento per capita do respectivo agregado familiar, o melhor aproveitamento escolar e a menor idade do candidato”. Para além disso, na atribuição das bolsas são considerados os estudantes que “frequentam os estabelecimentos de ensino superior do concelho ou fora deste, cujos cursos considerem as necessidades específicas do mercado de emprego da região”.

Para a candidatura, existe um formulário próprio que deve ser preenchido e entregue nos serviços da Câmara Municipal ou enviado através do correio, incluindo todos os documentos exigidos no regulamento.