Ritmo de novos casos de covid-19 está a descer. Mas é preciso diminuir incidência antes do Natal

Num debate organizado pelo PÚBLICO, a pneumologista e conselheira do Governo Raquel Duarte defendeu que é preciso diminuir ao máximo a incidência de novos casos, de forma que o país seja capaz de responder melhor a um eventual aumento de infecções após as festas.

O número de novos casos de covid-19 continua a aumentar, mas a um ritmo inferior, refere a pneumologista Raquel Duarte, considerando que é resultado da percepção de risco da população e das medidas implementadas para controlo da pandemia. Mas avisa: “Não nos deve de todo sossegar.” A especialista, que faz parte do grupo que tem aconselhado o Governo, defendeu que é preciso diminuir ao máximo a incidência de novos casos antes do Natal, de forma que o país seja capaz de responder melhor a um eventual aumento de infecções após as festas.