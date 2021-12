O eurodeputado recentemente derrotado por Rui Rio nas directas sociais-democratas vai esta terça-feira a Évora à reunião em que o conselho nacional do PSD vai votar listas de candidatos do partido às legislativas de 30 de Janeiro.

Após ponderar, Paulo Rangel decidiu participar no encontro do conselho nacional do PSD marcado para esta terça-feira, em Évora, sabe o PÚBLICO.