A Intenção de Evaya despede-se com um último videoclipe, How to dance what is true

Lançou um primeiro single em Novembro de 2019, Echoes, e de um segundo single em Janeiro de 2020, Breaking, a cantora, produtora e compositora que se estreou na música como Evaya (nome artístico de Beatriz Bronze) lançou em 2020 o seu primeiro EP, Intenção, com seis canções, duas das quais deram origem a videoclipes, ༼ĭ̈n̆̈t̆̈r̆̈ŏ̈༽ e Doce linguagem, ambos estreados no final desse mesmo ano, em Dezembro. Agora que 2021 está a chegar ao fim, publica um terceiro e último videoclipe desse seu disco, How to dance what is true, com realização de Gabriel Siams, um jovem artista brasileiro nascido no Rio de Janeiro e residente em Lisboa. A estreia deste videoclipe coincide com o anúncio de duas apresentações ao vivo de Evaya: já esta terça-feira, 7 de Dezembro, no Festival Termómetro, no Teatro Municipal de Portimão, onde a partir das 21h actuarão também lordkez (online), Violeta Luz e a banda PZ; e no Festival Id_No_Limits, que decorrerá a 24, 25 e 26 de Fevereiro de 2022 no Centro Congressos do Estoril, Cascais.