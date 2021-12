Uma despensa ambulante

Duas vizinhas de Medeiros, no concelho galego de Monterrei, decidiram apostar na solução investindo num novo serviço que, com a ajuda de uma carrinha, distribuem os produtos de supermercado pelas aldeias das redondezas. “Os mais idosos precisam disto, porque a maioria não tem carro e vê-se na obrigação de pagar um táxi por causa da falta de transporte”, explica Chus, uma das duas donas da Despensa do Bubal.

Eva, a outra sócia do negócio, explica que até abrirem a loja a sua mãe ia fazer as compras a Verín apenas uma vez mês, estavam a 12 quilómetros e uns 18 minutos de distância. “Há aldeias em que já só restam uns seis ou sete moradores e onde não há nenhum tipo de estabelecimento para onde fazer compras”, explicam.

Esta reportagem faz parte da série “Fim de Linha”, elaborada em conjunto pelo PÚBLICO (Portugal) e pela Xarda (Galiza). A série contou com o apoio do programa de bolsas da NewsSpectrum.