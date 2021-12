Manchester United vence na estreia de Rangnick

Fred marcou o único golo do encontro, que terminou com Cristiano Ronaldo em branco.

O Manchester United venceu, este domingo, em Old Trafford, na estreia do treinador alemão Ralf Rangnick, impondo-se por 1-0 frente ao Crystal Palace de Patrick Vieira graças a um golo do brasileiro Fred, já no último quarto de hora da partida da 15.ª ronda da Liga inglesa.

Com Cristiano Ronaldo em branco, depois do bis na vitória sobre o Arsenal, o Manchester United experimentou sérias dificuldades para impor-se ao 12.º classificado, adversário que adoptou uma organização defensiva difícil de contrariar.

O lateral português Diogo Dalot, que esteve na origem do lance decisivo, ficou perto de marcar pouco antes do intervalo, depois de uma primeira parte em que o Manchester United dominou sem conseguir bater o guarda-redes do Crystal Palace.

Os “red devils” sentiram ainda mais problemas na segunda metade e poderiam, inclusive, ter ficado em desvantagem instantes antes do golo de Fred. Antes, o brasileiro ex-FC Porto Alex Telles ainda atirou à barra. Mas o Manchester haveria de chegar à vitória aos 78 minutos, numa excelente finalização de Fred, a não dar hipóteses de defesa a Guaita.

O Manchester uktrapassou provisoriamente o Arsenal, ascendendo ao sexto lugar, com 24 pontos.