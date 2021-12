A importância do serviço e um "instagrammer" que se cansou dele

Nos últimos meses, temos ouvido empresários queixarem-se da dificuldade que sentem em contratar pessoas para trabalhar na restauração – e aqui leia-se restaurantes e hotéis. Grosso modo, nos dias que correm há pouco quem queira servir às mesas ou fazer camas. E porquê? Essencialmente porque essas profissões são pouco valorizadas entre nós e porque, forçados a parar à conta da pandemia, muitos trabalhadores procuraram outras ocupações. E nestas duas áreas, restaurantes e hotéis, a importância do serviço é fundamental, sobretudo na era da “experiência” que vivemos. O Rafael Tonon e a Maria José Santana foram ouvir vários responsáveis do sector e trazem-nos muitas pistas para compreendermos o que está a acontecer. Aqui estão as reflexões sobre os restaurantes e aqui sobre os hotéis.

Johan Lolos, o nosso protagonista da semana, também nos pede para reflectir. Em conversa com a Mara Gonçalves, à margem do Exodus Aveiro Fest, contou como, aos 460 mil seguidores, se fartou do mundo às vezes plástico do Instagram e decidiu fotografar o que verdadeiramente importa: histórias reais ou vida selvagem. É de ler.

Como também é de ler a incursão do Sousa Ribeiro pela vizinha Espanha. A sul de Salamanca, encontrou três pueblos encantadores que são exemplos de arquitectura tradicional serrana. La Alberca, Miranda del Castañar e Candelario, tão rústicas, tão agrestes, estão a poucos quilómetros para lá da fronteira mas continuam a pertencer a um tempo que não é deste tempo.

Já que estamos em Espanha, avancemos para o País Basco, onde a Alexandra Prado Coelho, à margem do festival San Sebastián Gastronomika, foi conhecer três dos melhores restaurantes da região. São, escreve, cada uma à sua maneira, experiências inesquecíveis.

Já o Edgardo Pacheco continua a sua viagem pelo país em busca de azeites que vale a pena provar. Esta semana pára na Beira Interior, onde nos conta a história dos produtores Ethos, Vale do Griz, Quinta de Lemos e Fio da Beira. Já em Lisboa, o Edgardo conduziu uma prova com alunos do Colégio São João de Brito e confirmou que sim, provar azeites com crianças é mais eficaz do que com adultos.

Crianças e adultos são bem-vindos à Aldeia da Margarida, um espaço de turismo rural em Cinfães do Douro com horta, árvores de fruto, vales íngremes e vista para o rio. O Luís Octávio Costa andou por lá e conta o resto aqui.

Novidades do mundo automóvel estão, como sempre, a cargo da Carla B. Ribeiro, que esta semana nos deixa as suas impressões sobre o Hyundai Bayon, um crossover que hasteia a bandeira da racionalidade.

Deixo para o fim a sugestão de três crónicas: a do Pedro Garcias é sobre o “champanhe” de Rui Rio; a do Humberto Lopes sobre o malogrado glaciar de Chacaltaya; e a do Miguel Esteves Cardoso é sobre a arte de bem estrelar ovos. Bom apetite!

Estamos conversados por hoje. Volto no próximo sábado, com mais propostas para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas!

