Jogos com História: Roma e Inter numa partida inesquecível

A Roma, de José Mourinho, recebe este sábado o Inter na jornada 16 da Serie A. É a reedição de um dos clássicos duelos do futebol italiano. Há 20 anos, em 2001, o jogo terminou com o triunfo (3-2) da equipa da capital, que nessa época conquistou o título.

Foi um sapo duro de engolir. No final da temporada 1999/2000, houve festa na capital italiana, mas os adeptos da Roma ficaram em casa: a Lazio, dos portugueses Fernando Couto e Sérgio Conceição, tinha conquistado o segundo título da sua história. Como se isso já não fosse doloroso o suficiente para os adeptos “giallorossi” (“amarelos e vermelhos”, as cores do equipamento), os rivais acabavam de igualar a sua equipa no número de “scudettos” conquistados: dois. Era preciso fazer qualquer coisa.