Hamilton conquista nova pole e pressiona Verstappen

Líder do Mundial cedeu na última tentativa e embateu no muro, acabando com o terceiro melhor tempo, atrás dos dois Mercedes.

Lewis Hamilton (Mercedes), com 1m27,511s, conquistou este sábado a 103.ª pole position da carreira, partindo na frente da grelha para o Grande Prémio da Arábia Saudita, em Jeddah, 21.ª e penúltima prova de 2021, que poderá ditar o próximo campeão do Mundo de Fórmula 1, assim Max Verstappen (Red Bull) some mais 18 pontos do que Hamilton.

O neerlandês, que estava a caminho de superar o tempo do britânico e reclamar a pole, embateu no muro e perdeu a primeira “batalha”, partindo (caso não resultem danos que obriguem à troca de elementos do Red Bull e a uma eventual penalização) atrás de Lewis e Valtteri Bottas, que obteve o segundo melhor tempo, a 0,111s de Hamilton.

Verstappen terá ao lado o Ferrari de Charles Leclerc num circuito em que a posição na grelha de partida pode ser determinante para a corrida. O neerlandês não escondeu a frustração, tendo arriscado tudo e sofrido as consequências depois de um primeiro aviso em que esteve a centímetros de bater, o que não evitou já perto do final da volta de qualificação.

A qualificação, depois de Hamilton ter liderado as duas primeiras sessões de treino e ter sido superado por Verstappen na terceira (o inglês de pneus duros e o neerlandês de macios), foi antecedida pela chamada do campeão do mundo ao colégio de comissários para esclarecer uma alegada inobservância de dupla “bandeira” amarela e ainda o facto de ter impedido Nikita Mazepin (Haas) de concluir uma volta rápida.

Hamilton foi ilibado na primeira e repreendido no incidente com o russo, tendo a Mercedes sido multada em 25 mil euros por não avisar o piloto.

A Mercedes esteve ainda sob os holofotes com um problema na unidade motriz de Valtteri Bottas, depois de detectada uma fuga de combustível que levou à substituição por outra já usada, evitando assim uma penalização. Bottas acabou a primeira sessão de qualificação com o monolugar a falhar, imobilizando-se no pit lane, mas regressou em pleno para a qualificação seguinte, acabando mesmo na primeira linha da grelha.