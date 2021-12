Bernardo Silva continua a dar razão a Guardiola

Mais uma grande exibição do internacional português, que marcou dois golos no triunfo do Manchester City sobre o Watford.

Há poucos dias, Pep Guardiola disse isto de Bernardo Silva, que tinha marcado um grande golo no triunfo sobre o Aston Villa: “É o melhor. Foi o melhor da época em que fizemos 98 pontos e é o melhor agora. Quando um jogador tem esta qualidade, só depende dele. É um jogador de outro nível, a todos os níveis.”

E Bernardo, para não fazer de Guardiola um mentiroso, voltou a ter uma exibição monstruosa, ao marcar dois golos no triunfo do City por 1-3 sobre o Watford, um resultado que, com a derrota do Chelsea, elevou o campeão inglês ao primeiro lugar da Premier League inglesa.

É difícil ser considerado o melhor num campeonato com tantas “estrelas” como é a Premier League, mas o internacional português tem feito por se destacar. E neste sábado foi figura maior de um City dominador que não deu grandes hipóteses à formação orientada por Claudio Ranieri.

Sterling colocou o campeão inglês na frente aos 4’ com um cabeceamento certeiro após cruzamento de Phil Foden. E, aos 31’, foi Bernardo Silva a fazer o 0-2, numa recarga de ângulo difícil após um primeiro remate de Gundogan. Já na segunda parte, o internacional português fez o seu segundo do jogo numa espectacular jogada individual - começou na ala, tirou um adversário do caminho e, de pé esquerdo, colocou a bola fora do alcançe do guarda-redes do Watford, naquele que foi o seu sétimo golo da temporada.

A equipa da casa ainda conseguiu reduzir para 1-3, por Cucho Hernández, mas foi o melhor que os homens de Ranieri conseguiram fazer, mantendo-se em zona perigosa na classificação - 17.º, com 13 pontos.

Já o City, aproveitou na totalidade a derrota do Chelsea no London Stadium para recuperar o comando, agora com 35 pontos, mais um que o Liverpool e mais dois que o Chelsea.