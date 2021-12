Atlético derrotado antes da visita ao Dragão

“Colchoneros” perdem em casa com o Maiorca no tempo de compensação.

Não é um bom presságio para as ambições europeias do Atlético Madrid. A poucos dias de irem ao Dragão naquela que será uma autêntica final quanto ao futuro na Liga dos Campeões, os “colchoneros” perderam neste sábado no Wanda Metropolitano com o Maiorca por 1-2, em jogo da 16.ª jornada da liga espanhola.

Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa de Simeone colocou-se na frente com um golo do brasileiro Matheus Cunha aos 68’, mas a equipa das Baleares conseguiu nivelar o resultado aos 80’, por intermédio do defesa argentino Russo. No tempo de compensação, o Maiorca conseguiu o golo do triunfo por obra do japonês Takefusa Kubo.